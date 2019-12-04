Карты "Тройка" с дизайном "Звездных войн" начали продавать в метро Москвы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московское метро выпустило лимитированный тираж карт "Тройка" в преддверии выхода на экраны нового фантастического блокбастера "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", сообщила в среду ТАСС замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Накануне выхода на большие экраны девятого эпизода саги "Звездные Войны" мы вместе с компанией Disney в России и СНГ приготовили подарок всем поклонникам эпопеи: карты "Тройка" в уникальном тематическом дизайне. Общий тираж карт, брелоков, вкладышей и наклеек составит 100 тысяч экземпляров. Приобрести новинки можно во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в сувенирных витринах на всех четырнадцати стойках "Живое общение", - сказала она.

Тематические карты уже поступили в продажу, а 6 декабря для покупателей станут доступны брелоки, вкладыши и наклейки с функционалом карты "Тройка". В оформлении сувенирной продукции использованы изображения сцен из фильмов и персонажей вселенной "Звездные Войны", среди которых главная героиня новой трилогии Рей, а также популярные у фанатов саги роботы R2-D2 и ВВ-8.

Девятый эпизод "Звездных войн" совместного производства Disney и Lucasfilm выйдет в российском прокате 19 декабря. Первый фильм из серии "Звездных войн" вышел в прокат в 1977 году. Эта работа режиссера и сценариста Джорджа Лукаса имела колоссальный успех как в США, так и за рубежом. В октябре 2013 года Лукас продал свою компанию Lucasfilm корпорации Disney за более чем 4 млрд долларов, и за дальнейшее создание фильмов знаменитой серии несет ответственность уже она. Всего на данный момент в свет вышли восемь эпизодов киноэпопеи.