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Более 200 дополнительных железнодорожных станций появится в Москве к 2024 году

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, к 2025 году в столице проложат еще 600 км дорожных путей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в рамках дальнейшего развития железных дорог проложить еще 400 км путей и создать более 200 станций к 2024 году. Об этом в пятницу сообщил на форуме РБК "Итоги года. Рынок недвижимости - 2019" заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вчера с коллегами из РЖД начали более детально смотреть варианты развития МЦД 3, 4 и 5. Мы четко понимаем, что ближайшие годы, до 2024 года включительно, в наших перспективах сделать железную дорогу полноценным наземным метро в черте города. Это еще 400 км дорожных путей, более 200 дополнительных станций. Заммэра назвал это ключевой задачей на ближайшие годы", - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что к 2025 году в Москве будет уже 600 км путей. По словам Хуснуллина, план развития железнодорожной сети включает в себя благоустройство 1 тыс. га земли.

"С учетом преобразования железной дороги у нас будет 1 тыс. км метро. А начинали мы с 300 км. Это мегапроект", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что в Москве за 2019 год было введено в эксплуатацию рекордное число недвижимости - 10 млн кв. м. Еще около 1 млн кв. м могут ввести до конца года.

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Россия
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