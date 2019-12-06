Реставрацию двух театров в Москве планируют начать в 2021 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по реставрации двух московских театров - Владимира Маяковского и имени А.С. Пушкина - планируется начать в следующем театральном сезоне 2020-2021 года, сообщил журналистам в пятницу председатель комиссии столичного парламента по культуре Евгений Герасимов после круглого стола в Мосгордуме.

"В следующем сезоне, может быть, не сразу в 2020-м, а в 2021 году будут реставрироваться два очень знаковых московских театра: театр Маяковского, который приближается к своему столетию, и театр имени Пушкина", - сказал Герасимов.

Он отметил, что проблема только в том, что необходимо найти площадку, на которой в период работ будут выступать труппы театров. "Мы могли и раньше начать работы, но это известные, хорошие труппы, они должны играть в хороших залах", - пояснил Герасимов.

Московский академический театр им. Владимира Маяковского был основан в 1922 году как Театр Революции, современное название носит с 1954 года. Он расположен по адресу: ул. Большая Никитская, д. 19/13. Московский драматический театр имени Пушкина был создан в 1914 году, основной зал располагается на Тверском бульваре, филиал - в Сытинском переулке.

В сентябре 2018 года столичный департамент строительства сообщал, что принято решение провести реставрационные работы театра имени Владимира Маяковского. Проектом предусматривалось сохранить исторический облик объекта, приспособив его при этом для современного использования. Кроме того, планировалось оснастить театр современными инженерными системами и оборудованием.