Собянин: доходы от туризма в бюджет Москвы в 2019 году составят около 1 трлн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 трлн рублей привнесет туристический бизнес столицы в бюджет города по итогам текущего года. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние два года мы практически в два раза увеличили поток туристов <...> Туризм, конечно, серьезная отрасль для Москвы. Уверен, что в этом году объем вклада в экономику города будет около триллиона рублей", - сказал Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что число туристов, посетивших Москву, в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 млн человек, уточнив, что, с учетом краткосрочных экскурсий, в город приехали около 40 млн туристов.

"Наши гостиницы, несмотря на то, что каждый год дополнительные гостиницы вводим, заполнены так, как заполнены гостиницы в Париже, Лондоне <…> Скромно умалчиваем, что кроме туристов к нам приезжают еще экскурсанты, - люди, которые приезжают менее, чем на 24 часа. Их еще в два раза больше, чем туристов", - сказал Собянин.

В текущем году Москва признана лучшим городом для туризма по версии премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".