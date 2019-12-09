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"Кортрос" и Capital Group раскрыли условия проекта в Северном речном порту в Москве

Общий объем инвестиций в проект развития территории вдоль Ленинградского шоссе составляет 70 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Девелоперские компании "Кортрос" и Capital Group раскрыли доли в проекте развития территории вдоль Ленинградского шоссе в районе Северного речного порта, соответствующая информация содержится в совместном пресс-релизе.

"Распределение долей "Кортрос" и Capital Group в проекте составляет 60% и 40% соответственно", - говорится в сообщении. Для освоения территории будет создано совместное предприятие, уточняют компании. Общий объем инвестиций оценивается в 70 млрд рублей.

6 декабря газета "Коммерсантъ" сообщила о планах девелоперов по застройке 19,8 га на Ленинградском шоссе, владения 57-63 на севере Москвы. Издание сообщило, что партнеры планируют возвести там 837,4 тыс. кв. м недвижимости, из которых 537,6 тыс. кв. м придется на жилье. Также в проекте предусмотрена коммерческая недвижимость, детский сад на 450 мест и школа на 1 тыс. мест. Условия совместного проекта не раскрывались. Эксперты издания оценивали стоимость участка в 8-12 млрд рублей.

Проект освоения территории предполагает, что расположенная на участке территория Северного речного порта будет модернизирована, а набережная Химкинского водохранилища благоустроена.

Ранее "Кортрос" и Capital Group в партнерстве приступили к строительству ЖК iLove на севере Москвы, в 2019 году "Кортрос" выкупил долю партнера, также девелопер приобрел у Capital Group жилой комплекс Bauman House в Москве.

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