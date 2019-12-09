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Виртуальные карты "Тройка" для оплаты проезда появятся в московском метро в 2020 году

Стоимость оплаты поездки с помощью виртуальной карты будет такой же, как и по обычной "Тройке"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Владельцы транспортных карт "Тройка" смогут расплачиваться за проезд в московском метро ее виртуальной версией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, тестирование нового билетного решения начнется в первом полугодии, а возможность оплаты проезда с ее помощью заработает до конца 2020 года.

"В первом полугодии 2020 года начнется тестирование виртуальной версии "Тройки". Для того, чтобы произвести оплату, достаточно будет поднести мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах, принимающих бесконтактную оплату - сейчас это крайние турникеты в линейке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость оплаты проезда с помощью виртуальной карты будет такой же, как и по обычной "Тройке". При этом виртуальная версия будет поддерживать самые распространенные типы билетов. Основные преимущества нового вида оплаты в том, что пассажиру не потребуется носить отдельный билет - достаточно гаджета, на который записана виртуальная "Тройка", а при онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится валидировать у желтых турникетов, пояснили представитель пресс-службы. Он отметил, что в первом полугодии начнется тестирование системы, возможность самой оплаты заработает до конца 2020 года.

Сейчас по "Тройке" доступен проход не только на общественном транспорте, но и оплата более 50 городских сервисов.

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