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Более тысячи новых автобусов пополнили парк "Мосгортранса" с начала 2019 г.

Новый транспорт вышел на маршруты на юге, юго-востоке, севере и в центре столицы, а также в Зеленограде

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,1 тысячи новых автобусов пополнили парк "Мосгортранса" с начала 2019 года в рамках регулярного обновления подвижного состава, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Регулярное обновление подвижного состава важно для качественного обслуживания пассажиров. В этом году мы приняли более 1,1 тысячи новых транспортных средств. <...> Автобусы соответствуют всем самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности", - говорится в сообщении.

Новый транспорт вышел на маршруты на юге, юго-востоке, севере и в центре столицы, а также в Зеленограде. Автобусы оборудованы системами видеонаблюдения и климат-контроля. Новый подвижной состав полностью приспособлен для проезда маломобильных граждан.

С 2013 года "Мосгортранс" закупает автобусы, оснащенные двигателями экологического класса "Евро 5". Такие автобусы составляют более половины парка предприятия.

"Мосгортранс" ведет непрерывную работу по обновлению подвижного состава. Так, в прошлом году в столице запустили транспорт нового поколения - электробусы. Сегодня на городских маршрутах курсируют более 260 таких машин. Кроме того, парк продолжают пополнять современные трамваи "Витязь-Москва" - в столице работают уже 300 новых вагонов", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе мэрии уточнили, что с 2010 года Московский метрополитен закупил свыше 3 тыс. современных вагонов метро, доля новых вагонов на линиях достигла 57%. "Мосгортранс" с 2011 по 2019 год закупил свыше 8,3 тыс. современных автобусов, начиная с 2018 года, на маршрутах общественного транспорта работают электробусы. Более чем на 70% обновлен парк московских трамваев. В 2020 году планируется закупить 696 вагонов метро, почти 1,5 тыс. автобусов, 300 электробусов и 100 трамваев.

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