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На 85 км внешней стороны МКАД произошли три ДТП

В результате аварий никто не пострадал

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на внешней стороне МКАД из-за столкновения шести автомобилей в трех разных ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сегодня в 13:50 мск на 85 км внешней стороны МКАД произошли три аварии, в которых столкнулись шесть транспортных средств. Движение по данному участку дороги затруднено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате столкновения нет, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего.

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