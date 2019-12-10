Застройка бывшего Тушинского аэродрома в Москве поможет создать около 20 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство деловой и коммерческой недвижимости на месте бывшего Тушинского аэродрома в Москве позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"На площадке бывшего Тушинского аэропорта, который, по сути дела, много лет являлся пустырем, формируется мощный новый центр притяжения Москвы. Это и "Арена Открытие" [футбольного клуба] "Спартак" со всеми прилегающими комплексами жилой и спортивной застройки. Здесь формируется один из самых крупных в городе бизнес-парков вместе с жилой застройкой, социальными объектами, спортивными объектами. Думаю, что это будет один из лучших комплексных образцов застройки города. Конечно то, что здесь будет создано порядка 20 тыс. рабочих мест, это создаст мощный центр притяжения для всего этого района", - сказал Собянин.

Как добавил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, ранее было принято решение разместить в бизнес-парке 55 организаций, управляемых корпорацией, а также дочерние компании. По его словам, на площадях бизнес-парка будут работать более 12 тыс. сотрудников. В офисы планируется переехать к концу 2021 года. Чемезов добавил, что в настоящее время данные компании размещены по всему городу, и переезд на единую локацию предоставит необходимые удобства в работе.

"Надеюсь, что в скором времени благоустроенная набережная будет одним из самых привлекательных мест для москвичей. Хочу поблагодарить коллег, что так активно взялись за стройку, я даже не ожидал, что так быстро она будет реализована. Обычно, в наше время, строят сначала жилую застройку, потом деловую, а здесь наоборот: сначала деловая, затем объекты соцкультбыта, теперь жилая; это очень хороший пример <..> Со своей стороны мы тоже достаточно много делаем, это метро, эстакады, сейчас построили еще одну разворотную эстакаду, развязку. Думаю, что с транспортной точки зрения будет все", - добавил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики сообщил, что проект реновации бывшего Тушинского аэродрома предполагает комплексную застройку территории. Здесь планируется возвести более 2,2 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,1 млн кв. м жилья. По его словам, новые жилые кварталы будут обеспечены современными объектами социальной инфраструктуры - школами, детскими садами и поликлиниками.