Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве посвятят освоению космоса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве будет приурочен к 55-летию первого выхода человека в открытый космос. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Космическая тема праздника выбрана неспроста: первый год третьего десятилетия XXI века ознаменован рядом важных юбилеев в истории освоения вселенной. В 2020-м году мы отметим 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами, и столько же исполнится Центру подготовки космонавтов", - сказал Немерюк

Он добавил, что новогодняя программа на Тверской улице пользуется огромной популярностью у москвичей и туристов, именно поэтому ее было решено продлить до шести дней.

В центре города появятся три праздничные площадки, общей темой которых стал космос. Первая из них - "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы" - расположится в пространстве между домами 9 и 13 по Тверской улице. Вторая - "Покорение. 1950-1960 годы" - разместится между домами 1 и 7, а на улицах Охотный Ряд и Моховая появится площадка "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".