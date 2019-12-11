Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде" открывается в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985" открывается в московском музее современного искусства "Гараж" в четверг. Она продлится до 24 мая 2020 года. "Комната гениев", самоуничтожающиеся сообщения, погребенные капсулы времени: через архивные материалы проект рассказывает о человеческой склонности к тайне.

"Для музея "Гараж" одна из важных тем - это работа с нашим архивом. У нас нет коллекции современного искусства, но есть архив документов, связанных с разными художниками, в основном из числа представителей неофициального искусства. Мы не только работаем со столь огромным количеством документации как исследователи, приглашаем исследовать других, но и пытаемся организовать выставочные проекты на основе этой архивной документальной массы. Культурологический и социологический подход рижского куратора проекта Каспарса Ванагса показался нам идеальным для того, чтобы поработать над нашим архивом", - рассказал журналистам в преддверии открытия выставки сокуратор проекта Валентин Дьяконов.

Создатели выставки решили сосредоточиться на эпохе 1960-1970 годов, которую обыграли через понятие "секретики". "Секретики" - известная детская игра советского времени, когда нужно было спрятать в земле что-то "ценное" (фантики, бумажки), скрыв под куском стекла.

"Далее о "секретике" вы рассказывали только близким друзьям. Каспарс понял, что "секретик" как практика является идеальной метафорой не только для огромного количества художественных акций и объектов 60-70 годов, но и в целом для тех занятий в широком смысле, которым советские люди предавались. Например, это какие-то религиозные практики, йога, психотерапия и другое огромное количество вещей, которые не приветствовались в Советском Союзе, но люди все равно ими занимались, это все можно описать как "секретики", - пояснил Дьяконов.

В экспозиции представили конструкции советского нонконформистского искусства Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, художественных групп "ТОТАРТ", "Гнездо", "Коллективные действия", "Мухомор", "Перцы" и других.

"Комната гениев"

Художник Ян Гинзбург создал специально для выставки инсталляцию "Комната гениев" - вариацию "доски почета", где собраны портреты политиков, известных людей.

"Это комната, обклеенная портретами гениев, причем с внешней стороны и с внутренней. Эта вещь интересна тем, что все эти портреты и последовательность взяты из сборника цитат великих людей, который подготовил писатель по фамилии Васнецов. Он подготовил его как такой сборник материалов для главного идеолога брежневской эпохи - Михаила Суслова, человека, который очень много сделал для того, чтобы неофициальной культуры было как можно меньше", - рассказал сокуратор проекта.

Он отметил интересную последовательность портретов - изображение Леонида Брежнева рядом с портретом Джордано Бруно, Феликс Дзержинский соседствует с Даниелем Дефо и Томмазо Кампанеллой. В "Комнате гениев" всего одна женщина - жена Ленина Надежда Крупская. В центре комнаты стоит бюст Луи Брайля, изобретателя специального шрифта, предназначенного для письма и чтения незрячими и плохо видящими.

На выставке также представлена документация акции группы "Коллективные действия" под названием "Ворот" 1985 года, объект художника-концептуалиста Вячеслава Ахунова "Книга перемен. Ленин арт" и вариация "Книги перемен", созданная художниками Игорем Макаревичем и Еленой Елагиной в виде семейного альбома.

Также на выставке можно увидеть андерграундный фильм латвийского хиппи, активиста и художника Андриса Гринбергса, аудиоработу - реконструкцию пьесы Римма и Валерия Герловиных "МЖ", "реалистические изображения текста" Армена Бугаяна, рисунки Владимира Ковенацкого и многое другое.