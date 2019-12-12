В Москве эвакуированы 13 районных судов из анонимной угрозы взрыва

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в четверг сообщили о заложенных взрывных устройствах в 13 районных судах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"С утра четверга неизвестные сообщили по электронной почте о заложенных взрывных устройствах в 13 судах Москвы. В этих судах начата эвакуация, туда прибывают экстренные службы для проверки информации о минировании", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" судов, школ, детских садов и других объектов в Москве, в числе которых трижды был и храм Христа Спасителя, началась 28 ноября. Все сообщения были проверены, ни одно из них не подтвердилось. Всего, по данным правоохранительных органов, было проверено порядка 600 объектов. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа. По предварительным данным, это делается с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.