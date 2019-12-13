Камеры позволили снизить число аварий на дорогах Москвы на 23% с 2010 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Использование систем фотовидеофиксации в Москве снизило число аварий на 23% с 2010 года, сообщает Ростех.

"Согласно аналитике компании "ГЛОНАСС-БДД" (совместное предприятие Ростеха и "ГЛОНАСС" - прим. ТАСС), Москва является лидером рейтинга среди городов с высокой плотностью дорожных камер. В числе эффектов этой работы снижение числа учетных ДТП на 23% с 2010 года, при том, что количество автомобилей в московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн единиц. В зоне действия некоторых комплексов фотовидеофиксации снижение числа ДТП составило до 75%", - отмечают в госкорпорации.

Ростех отмечает, что сейчас статистика нарушений ПДД в местах установки систем фотовидеофиксации приблизилась к нижнему порогу: данные за 10 месяцев 2019 года свидетельствуют, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя более дисциплинированно.

"Формально камера, установленная несколько месяцев или лет назад, уже не влияет на статистику нарушений. При этом ее польза остается очевидной, так как она продолжает выполнять профилактическую функцию. Нельзя забывать и тот момент, что дорожные камеры существенно влияют на статистику автомобильных краж и угонов - в Москве этот показатель за девять лет снизился в четыре раза", - уточнил гендиректор "ГЛОНАСС-БДД" Максим Нечеухин.