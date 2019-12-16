Москвичей в конце недели ждет похолодание

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Температура понизится в Москве примерно на 5 градусов в пятницу, 20 декабря. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры примерно на 5 градусов прогнозируется в пятницу: если вот такие супервысокие температуры в четверг, то уже в пятницу около нулевых отметок будет днем и ночью. В последующем также понижение температуры на 1-2 градуса", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что такой период продлится 3-5 дней. Однако, по его словам, даже в это время показатели температуры будут выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, в четверг - 3-8 градуса тепла, в пятницу - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в субботу - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.