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Около 76,5 тыс. штрафов выписали в Москве за парковку на газонах с начала 2019 года

За парковку на газоне предусмотрен штраф для граждан в размере 5 тыс. рублей; для должностных лиц - 30 тыс. рублей; для юридических лиц - 300 тыс. рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество постановлений со штрафами за парковку на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями, в Москве по итогам 11 месяцев 2019 года составило 76,5 тыс., что на 11% больше итогового показателя 2018 года, когда было вынесено 68 тыс. постановлений. Об этом сообщил в ходе круглого стола в Мосгордуме об эффективности практики правоприменения отдельных статей КоАП заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин.

"За весь 2018 год было вынесено 68 тыс. постановлений о привлечении к административной ответственности за парковку на газоне и территориях, занятых зелеными насаждениями, по состоянию на 1 декабря этого года вынесено уже 76,5 тыс. постановлений, то есть на 11% больше. Статистика суммарная для физических и юридических лиц", - сказал Сорокин.

Он уточнил, что постановления вынесены в соответствии со ст. 8.25 КоАП Москвы "Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями": если транспортное средство припарковано на территории, которая внесена в реестр зеленых насаждений, такое нарушение подпадает под статью. Также Сорокин отметил, что из общего числа постановлений, вынесенных в 2019 году, было обжаловано 529.

"Наши инспекторы не имеют права требовать документы, если автомобиль стоит в неположенном месте, это [право] есть только у сотрудников полиции. Потому фиксирование нарушений происходит в автоматическом режиме", - сказал Сорокин.

Согласно КоАП Москвы, размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц - 30 тыс. рублей; на юридических лиц - 300 тыс. рублей.

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