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В Москве задержали пьяного водителя, устроившего ДТП на угнанном каршеринговом автомобиле

Злоумышленником оказался 23-летний приезжий из ближнего зарубежья

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала водителя, который в нетрезвом состоянии устроил аварию в центре Москвы на угнанном каршеринговом автомобиле. Как рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В центре столицы автомобиль ДПС двигался по маршруту патрулирования. В этот момент к нему наперерез на встречную полосу выехала иномарка. Резко свернув вправо, она столкнулась с двумя другими машинами. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан", - сказали в главке.

В ходе проверки установлено, что 23-летний приезжий из ближнего зарубежья на Верхней Красносельской улице увидел незапертый каршеринговый автомобиль. Мужчина сел за руль, однако не справившись с управлением, совершил ДТП. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках возбужденного уголовного дела о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

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Россия
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