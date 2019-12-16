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Активность автомобилистов в Москве выросла на 15% перед новогодними праздниками

По данным ЦОДД, в основном автомобили скапливаются в центре Москвы, около крупных ТЦ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество автомобильных поездок увеличилось в Москве на 15% в преддверии Нового года. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter отмечает увеличение числа автомобилей около крупных торговых центров и магазинов.

"Перед Новым годом количество автомобилей из Подмосковья и других регионов продолжает расти. Сегодня уже на 100 тыс. авто больше. Число поездок внутри города тоже выросло на 15%", - говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, в основном автомобили скапливаются в центре Москвы, около крупных ТЦ и магазинов.

Ранее в пресс-службе ЦОДД рассказали, что основной пик загруженности столичных дорог придется на 23-29 декабря. На спад загруженность пойдет с вечера 30 декабря, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

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