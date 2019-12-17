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В метро Москвы начали тестировать новый интерфейс автоматов по продаже билетов

Заммэра столицы Максим Ликсутов назвал обновленный интерфейс удобнее и сообщил, что поменялась логика вывода информации на экран

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Автоматы по продаже билетов с обновленным интерфейсом начали тестировать в столичном метро на станции "Белорусская". Об этом сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Он удобнее и информативнее, поменялась логика вывода информации на экран. Если раньше это была группировка по типу билета - билет на сутки, билет по количеству поездок - то сейчас уже на главном экране можно будет сразу выбрать тот абонемент, который нужен. Кроме того, впервые в билетном автомате метро можно будет записать на "Тройку" абонемент на наземный транспорт (ТАТ) - автобус, троллейбус, трамвай и электробус. Также автомат дает возможность пополнить карту на любую сумму, а не только кратную 50 рублям, как это было на предыдущих версиях", - сказал Ликсутов.

Благодаря новой компоновке элементов на экране, пассажирам не придется совершать лишних действий и сократится среднее время, проведенное у автомата. По словам заммэра, уже сейчас на станции "Белорусская" автомат с новым интерфейсом пользуется большей популярностью, чем стоящие рядом автоматы предыдущей версии.

Знакомство пассажиров с новым интерфейсом будет происходить поэтапно. В ближайшее время протестировать его можно будет также на станциях метро "Комсомольская" и "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии метро. Постепенно новый интерфейс появится на всех автоматах метрополитена. Во время тестирования в ближайшие несколько недель московское метро будет принимать предложения пассажиров по доработке интерфейса по электронной почте apb@mosmetro.ru.

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