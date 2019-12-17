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Первый хакатон в сфере туризма пройдет в Москве в 2020 году

Он пройдет в технополисе "Москва" 8-9 февраля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Хакатон Moscow Travel Hack, посвященный цифровизации сферы туризма, впервые пройдет в столице в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения. Прием заявок уже открыт, он продлится до 28 января следующего года. Затем партнеры проекта отберут 50 команд-финалистов. Сам хакатон проведем в технополисе "Москва" 8-9 февраля", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что организует соревнование столичный комитет по туризму совместно с 10 российскими и международными партнерами, среди которых Facebook, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, портал "Узнай Москву", "Аэроэкспресс". Участие в хакатоне смогут принять как команды, так и отдельные специалисты. На соревновании им предстоит выбрать и решить одну из 10 задач от партнеров конкурса. В частности, ГМИИ имени Пушкина предложит создать программное решение для виртуального голосового помощника по музею, а Facebook - разработать на своей технологической базе систему, которая улучшит процесс планирования или поиска вариантов путешествий.

Кроме того, для участников хакатона будет организована образовательная программа - например, они смогут послушать выступление директора по маркетингу сервисов компании "Яндекс", кандидата физико-математических наук Андрея Себранта.

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