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МГУ за счет федерального бюджета проведет капремонт актового зала и общежития

В актовом зале заменят вентиляцию, мультимедийную систему, а в общежитии - трубопроводы и сантехнику

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова проведет капитальный ремонт актового зала и общежития, расположенных в главном здании МГУ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза.

"Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общежития и актового зала главного здания университета. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование капремонта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Сумма не уточняется.

В пресс-службе сообщили, что в актовом зале проведут капремонт с элементами реставрации. Запланированы замена щитов управления вентиляционными установками, устройство мультимедийной системы, электротехнические и другие работы.

"Второе положительное заключение Главгосэкспертизы было выдано по итогам рассмотрения сметной документации на капремонт общежития, также расположенного в легендарной высотке", - сообщили в пресс-службе вуза.

Девятнадцатиэтажное здание общей площадью свыше 267 тысяч кв. метров включает шесть студенческих и четыре профессорско-преподавательских блока, соединенные между собой переходными галереями и лестницами. В рамках капремонта будут заменены трубопроводы и сантехнические приборы, выполнены вентиляционные, электротехнические работы.

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