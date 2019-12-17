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"Мосгортранс" объяснил исчезновение валидаторов из автобусов Москвы

Некоторые валидаторы отправили на обслуживание для обновления ПО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Городской перевозчик ГУП "Мосгортранс" объяснил массовое исчезновение валидаторов из салонов автобусов необходимостью обновления программного обеспечения, которое позволит производить оплату банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании, комментируя запрос о причине демонтажа устройств.

Ранее пользователи городского транспорта жаловались в соцсетях на массовое исчезновение валидаторов из салонов подвижных составов. Сообщалось, что на ряде маршрутов устройства работали только у одной двери автобуса, остальные же были демонтированы, что делало процесс оплаты затруднительным, особенно в часы пик.

"Мы увеличиваем число валидаторов, принимающих оплату банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей - обновляем программное обеспечение на новых устройствах, заменяем валидаторы старого образца. Сейчас на некоторых (это менее 5% от общего числа) автобусах валидатор может временно отсутствовать у одной из дверей - это значит, что оборудование на обслуживании. В ближайшее время - в начале следующего года - считывающие устройства будут у всех дверей", - сказал собеседник агентства.

Во всем городском наземном транспорте Москвы с 1 сентября 2018 действует бестурникетный режим. Для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору в салоне. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тыс. рублей, за использование чужой социальной карты - 2,5 тыс. рублей.

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