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Новый год и Рождество - 2020

Более 270 мероприятий пройдет в Москве в новогодние праздники

Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн человек

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 270 мероприятий пройдет на городских площадках Москвы в новогодние праздники, сообщается во вторник в материалах пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"В рамках празднования нового 2020 года в Москве запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях", - говорится в сообщении.

Наиболее масштабная новогодняя программа запланирована на Тверской улице. Впервые народные гуляния продлятся шесть дней - с 31 декабря по 5 января. Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 млн гостей.

Встретить Новый год москвичи смогут на 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", которые расположены во всех округах Москвы. Для москвичей выступят более 200 популярных артистов, в том числе Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, группа "Дискотека Авария", а также свыше тысячи творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Общая продолжительность праздничной концертной программы составит порядка 400 часов. Для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлены 30 точек запуска - 11 высотных и 19 парковых.

С 1 по 8 января в 13 городских кинотеатрах сети "Москино" состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возраста. В дни зимних школьных каникул в Москве пройдет свыше 250 больших новогодних елок, которые, как ожидается, посетят порядка 1 млн детей.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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