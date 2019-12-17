ЦОДД рекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Столичным водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за мокрого снега с дождем. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ЦОДД.

"Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва - она такая. Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится. Тщательно планируйте время поездок. В пиковые часы быстрее будет на метро, МЦД или МЦК", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Накануне сообщалось, что количество поездок внутри города выросло на 15%, это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что снег с дождем и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник. Днем в Москве от 2 до 4 градусов тепла, ночью в столице похолодает до 1 градуса тепла. В Подмосковье ожидается от 0 до 5 градусов тепла, в ночные часы температура не изменится. Юго-западный и западный ветер днем и ночью не превысит 10 м/с.