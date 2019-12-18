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Грибоедовский ЗАГС перейдет на ночной режим работы с 21 декабря

В выходные дни ЗАГС начнет работать с 09:00 субботы до 18:00 воскресенья

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ночной режим работы во Дворце бракосочетания №1 позволит проводить больше торжественных церемоний в одном из самых востребованных загсов Москвы, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

С 21 декабря Грибоедовский ЗАГС начнет работать с 09:00 субботы до 18:00 воскресенья.

"Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", - приводит портал слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что с понедельника по пятницу Дворец бракосочетания будет работать в прежнем режиме - с 09:00 до 18:00. В таком режиме в Москве с 2019 года работают дворцы бракосочетания № 1 и 3. Остальные столичные загсы и дворцы бракосочетания работают со вторника по субботу.

По словам Раковой, с 2020 года для работников загсов, которые проводят торжественные церемонии, будет введен дресс-код. Для них специально сшили платья-футляры цвета чайной розы.

Дворец бракосочетания № 1 находится в центре Москвы, в особняке, построенном в 1909 году архитектором С. В. Воскресенским для купца А. В. Рериха. В 1961 году особняк был передан Городскому отделу ЗАГС исполкома Моссовета для открытия первого в России дворца бракосочетания. С 1960 года по 1994 года Малый Харитоньевский переулок носил название улица Грибоедова. После переименования улицы дворец по-прежнему называют "Грибоедовский".

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