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В новогодние праздники на улицах в центре Москвы введут особый режим для доступа людей

Проход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться после обязательного досмотра

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Особый режим для доступа граждан введут в новогодние праздники на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"С 31 декабря по 5 января в центральной части города в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади формируется единое пространство, на котором вводится особый режим для доступа граждан. Вход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с обязательной организацией досмотровых мероприятий", - говорится в сообщении.

Основные входные группы будут расположены на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на Моховой со стороны Большой Никитской, Большой Дмитровки, у выхода из метро, на пересечении Театрального проезда с Рождественки, на Никольской улице, Ильинке, а также на Москворецкой улице и у храма Василия Блаженного.

"Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе проведения досмотровых мероприятий. Отдельно будут реализованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения. В местах проведения праздничных мероприятий предусмотрено перемещение припаркованного автотранспорта с привлечением автомашин-эвакуаторов. Кроме того, будут использованы заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта к местам праздничных мероприятий", - заключили в пресс-службе.

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