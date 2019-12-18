Жители Москвы чаще всего попадают в число невыездных должников из-за кредитов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"За 11 месяцев 2019 года судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве было вынесено около 336 тыс. постановлений о временном ограничении права должников на выезд за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 608 млрд рублей", - сообщили в УФССП. Это почти на треть больше, чем за весь 2018 год (тогда за год приставы вынесли 240 тыс. постановлений).

Как рассказали ТАСС в управлении, чаще всего москвичам ограничивали право выезда за рубеж из-за долгов по кредитам - в отношении должников по кредитным обязательствам вынесено более 108 тыс. постановлений или почти каждое третье. Общий их долг составил свыше 153,4 млрд рублей. На втором месте по ограничению выезда оказались должники по оплате жилищно-коммунальных услуг - в отношении них вынесено 47,9 тыс. постановлений об ограничении права выезда, а их общий долг составил 3,9 млрд рублей. И лишь третьей по численности оказались должники по алиментам - против них вынесено 32,1 тыс. постановлений, их суммарный долг составил 6,9 млрд рублей.

К должникам по административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, вынесено 8,8 тыс. постановлений (общий долг невыездных должников по штрафам составил 317,2 млн рублей) более 12,5 тыс. постановлений об ограничении выезда вынесено за долги по налогам и сборам (на общую сумму около 1,6 млрд рублей).

Всего в Москве более 120 тыс. человек оказались ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов перед новогодними праздниками. "По состоянию на 1 декабря действовало 120 тыс. 355 постановлений об ограничении права выезда в отношении жителей столицы", - сказали в управлении.

Это на 30% больше, чем перед прошлым новым годом - тогда в декабре в списках невыездных значились 93 тыс. жителей столицы. Но пиковым был май этого года, когда действовали 150 тыс. ограничений выезда жителей столицы.

20 декабря столичные приставы примут участие во Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах". С 10:00 мск до 13:00 мск московские приставы будут готовы проконсультировать москвичей сразу по 20 адресам в столице о способах проверки задолженностей и способах их оперативно погасить. В том числе на четырех крупнейших московских вокзалах - Белорусском, Курском, Казанском и Ленинградском, на информационных стойках "Живое общение" на станциях метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Площадь Революции" и "Пушкинская". Кроме того, они будут дежурить в 11 многофункциональных центрах - МФЦ по ЦАО (Пресненская набережная, д. 2), по ЮЗАО (Новоясеневский проезд, д. 1), района Восточный (ул. 9-го Мая, д. 12,), района Соколиная гора (ул. Большая Семеновская, д. 23а), района Крюково (Зеленоград), района Головинский (Головинское шоссе, д. 5 - ТЦ "Водный"), района Ростокино (ул. Бажова, д. 6), района Кузьминки (Волжский бульвар, д. 41, корп. 3), района Щукино (ул. Маршала Василевского, д. 15), района Царицыно (ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3) и района Троицк (Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4).

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