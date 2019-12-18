18 декабря в Москве установлен абсолютный рекорд по теплу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Воздух в столице прогрелся до 5,4 градусов тепла к вечеру среды, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Данный показатель бьет абсолютный рекорд по теплу, зафиксированный на трех столичных метеостанциях в 1886 году. В тот год температура 18 декабря поднялась до 5,3 градусов тепла.

В среду днем зафиксирован рекорд по теплу по данным лишь одной из метеостанций столицы, расположенной на ВДНХ. Воздух в Москве прогрелся к полудню до 2,9 градусов тепла, и этот показатель побил рекорд 1956 года. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отмечала, что максимальные значения температуры ожидаются вечером.