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Новый год и Рождество - 2020

Более 300 световых композиций украсили ВДНХ в Москве к Новому году

Украшения останутся на территории выставки до конца февраля
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ель, украшенная в стиле 1950-х годов, светящиеся цветы и "Поле светлячков" появились на ВДНХ в Москве в преддверии Нового года. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"На территории ВДНХ установили более 300 световых композиций и скульптур. Так, на месте газонов и клумб появились светящиеся цветы, переливающиеся всеми цветами радуги, с двух сторон от павильона "Центральный" теперь "растут" четырехметровые светильники-одуванчики, а на площади Промышленности мерцает целое "Поле светлячков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в инсталляции "Поле светлячков" мигание огоньков в ночи имитируют особые тонкие светодиодные трубки. Большую прогулочную аллею выставки украсили искрящимися снежинками, а у "Дома ремесел" сделали сказочную горку со световыми перилами. У исторической арки северного входа ВДНХ к праздникам нарядили 20-метровую живую ель, растущую там с 1959 года. Для дерева подобрали декор в стиле 1950-х годов - снежинки, разноцветные шары, гирлянды и звезду рубинового цвета.

Кроме того, на территории выставки установлено еще 13 искусственных елок. На площади перед аркой главного входа и Центральной алее появились светящиеся колонны, а в центре площади установлено мерцающее число 80, напоминающее о юбилее ВДНХ. Украшения останутся на территории выставки до конца февраля.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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