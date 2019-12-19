Здание филиала онкобольницы №1 в Москве передадут Центру паллиативной помощи Федермессер

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Здание гинекологического отделения онкологической больницы №1 в Москве после ремонта будет передано Центру паллиативной помощи, сообщила в Facebook директор центра Анна Федермессер. Эту информацию ТАСС подтвердили в департаменте здравоохранения Москвы.

"Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском переулке. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят", - написала Федермессер.

В четверг, 19 декабря, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун провел совещание, на котором обсуждались вопросы трудоустройства сотрудников отделения, которое закроется на ремонт. Было объявлено о создании в ближайшее время нового онкогинекологического отделения на основной территории больницы на Загородном шоссе (Южный административный округ Москвы), а также нового отделения гинекологии в многопрофильном скоропомощном стационаре ГКБ № 24 в Савеловском районе на севере столицы. В два вновь создаваемых профильных отделения предложено перейти всему коллективу отделения. Кроме того, сотрудники смогут трудоустроиться в другие медицинские организации департамента здравоохранения Москвы в соответствии со своей квалификацией.

Ранее в департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что гинекологическое отделение онкологической больницы №1 в Москве в 2020 году закроется на ремонт. Помещения отделения не соответствуют современным правилам и нормам оказания медицинской помощи. Наблюдается существенный износ систем коммуникаций, заметны повреждения фасада, по которому расползаются трещины, осыпается краска. Сотрудники закрытого отделения смогут продолжить работу в других структурных подразделениях клиники и городских медицинских организациях.

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