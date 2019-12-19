Информация о "минировании" семи судов в Москве и двух аэропортов оказалась ложной

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверили семь районных судов в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сегодня были получены сообщения о минировании семи районных судов Москвы. Информация об угрозах взрывов не подтвердилась, все суды вернулись к работе", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах в свою очередь заявил, что в ходе проверки не были обнаружены взрывоопасные предметы в аэропортах Шереметьево и Домодедово, куда также поступили сообщения с угрозами взрыва. При этом, по его данным, в настоящий момент продолжают поступать сообщения с угрозами взрывов в школы и детские сады. Сотрудники экстренных служб уже проверили часть объектов, информация оказалась ложной.

В четверг анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили почти в 65 детских садов и школ Москвы, на время проверки в целях безопасности людей из них эвакуировали.