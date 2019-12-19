В Москве семь районных судов проверяют после сообщений об угрозах взрывов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в четверг в семь судов Москвы, их посетителей и сотрудников эвакуируют в целях безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

"Снова поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. В настоящее время эвакуированы Кунцевский, Хорошевский, Пресненский, Зюзинский, Тимирязевский, Чертановский и Перовский суды", - сообщил представитель суда.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Ни одно из таких сообщений не подтвердилось.