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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за тумана

Также повышенную погодную опасность объявили в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана, который ожидается в ночь на субботу. Об этом в пятницу сообщил Гидрометцентр России.

По данным Гидрометцентра, период предупреждения - с полуночи до 9:00 субботы.

Ночью в столице будет от минус двух до нуля градусов, по области - от минус четырех до плюс одного градуса. Ожидается облачая погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман.

Желтый уровень опасности в связи с туманом также объявлен в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях.

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Россия
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