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Суд обязал снести комплекс апартаментов Loft River на слиянии Москвы-реки и Сходни

Здания были незаконно построены в границах особо охраняемой природной территории

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы по иску природоохранного прокурора столицы обязал снести комплекс апартаментов Loft River на слиянии Москвы-реки и Сходни. Об этом сообщил ТАСС представитель природоохранной прокуратуры.

По его словам, проверка выявила, что здания были незаконно возведены в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий". Как установила проверка, на месте, где ранее располагались два одноэтажных складских здания 1970 года постройки общей площадью 1,1 тыс. кв. м. и здание КПП, принадлежащие ЗАО "Пост-М", с привлечением подрядной организации ООО "Планета-ОВК" в 2013-2015 годах был построен комплекс апартаментов клубной резиденции Loft River: два пятиэтажных нежилых здания общей площадью 6,1 тыс. кв. м. с дополнительным двухэтажным строением (по адресу: ул. Летная, д. 99, стр. 1, 3, 10).

"Объекты возведены в отсутствие разрешения на строительство, положительного заключения государственной экологической экспертизы и иной разрешительной документации", - отметили в природоохранной прокуратуре. В результате самовольной застройки, по оценке прокуратуры, нарушен режим охраны природно-исторического парка, изменен вид разрешенного использования земельного участка, увеличена антропогенная нагрузка на особо ценные компоненты природной среды.

В январе 2018 года природохранный прокурор подал иск в Тушинский суд о признании трех нежилых зданий самовольными постройками и их сносе. Решением Тушинского суда иск прокурора удовлетворен, на ЗАО "Пост-М" и ООО "Планета-ОВК" возложена обязанность по сносу объектов капитального строительства. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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