ТРЦ "Европейский" в Москве планирует обновление с привлечением японской компании

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Владелец торгово-развлекательного комплекса (ТРЦ) "Европейский", расположенного на площади Киевского вокзала в Москве, планирует обновить детскую зону в 2020 года с привлечением японской компании. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил председатель совета директоров владельца ТРЦ, компании "Киевская площадь" Год Нисанов.

"Мы договорились с известной японской компанией Round One. Она сейчас занимается разработкой концепции развлекательной зоны. Планируется, что концепция будет готова в феврале 2020 года", - рассказал Нисанов. Он уточнил, что реализован проект будет до конца будущего года.

Инвестиции в обновление не раскрываются. Площади и расположение будут определены после завершения разработки концепции. При этом сейчас в торговом комплексе на седьмом этаже работает детская зона под брендом сети "Космик", в компании не подтверждают ее закрытие с приходом новой концепции.

Round One пока не представлена в России: сеть работает с 1980 года в Японии, с 2006 года - в США, где владеет двумя десятками зон.

ТРЦ "Европейский" открыт в 2006 году, построен по проекту архитектора Юрия Платонова, входит в десятку крупнейших торгово-развлекательных центров Москвы и России с площадью 180 тыс. кв. м. Эксперты относят его к имеющим один из самых высоких потоков посетителей в стране.