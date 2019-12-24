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Движение в центре Москвы ограничат 25 декабря из-за новогодней елки в Кремле

С 08:30 мск до 15:00 мск будет ограничено движение по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и площади Васильевский спуск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта по Большому Москворецкому мосту, трем улицам в центре Москвы, а также площади Васильевский спуск ограничат в первой половине дня 25 декабря из-за проведения общероссийской новогодней елки в Кремле. Об этом журналистам во вторник сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"В связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря 2019 года общероссийской новогодней елки, с 08:30 мск до 15:00 мск будет ограничено движение автотранспорта по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и площади Васильевский спуск", - сказали в ГИБДД.

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Россия
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