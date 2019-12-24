Около 130 км набережных планируют благоустроить в Москве до 2023 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Благоустройство около 130 км набережных планируют провести в Москве в период с 2020 по 2023 годы. Об этом сообщается в материалах к президиуму правительства столицы.

"На 2020-2023 годы запланировано благоустройство 129 км городских набережных, а также строительство/реконструкция 24 мостов и создание 40 новых общественных зон отдыха у воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращению Москвы-реки в городского пространство уделяется большое внимание. Так, в 2011-2019 годах было благоустроено 61,4 км набережных - Москворецкая, Лужнецкая и другие, ставшие популярными местами прогулок, занятия спортом и отдыха для москвичей и гостей столицы.

Продолжаются работы по строительству новых и благоустройству существующих набережных Марка Шагала, Шелепихинской, Пресненской и Нагатинской.

Ранее в ноябре правительство Москвы утвердило план благоустройства города на 2020 год, включив в него не только традиционно парки и набережные, но и территории вокруг "Московских центральных диаметров" (МЦД).