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Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение проведения акции

Взыскание назначено за организацию двух массовых мероприятий 10 и 31 августа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за нарушение правил проведения массовых акций в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Таганского районного суда Москвы от 24 декабря Соболь Л.Э. признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных честью 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации митинга либо демонстрации"), ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей по каждому делу", - сказали в пресс-службе, отметив, что штраф назначен за организацию двух массовых мероприятий 10 и 31 августа.

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