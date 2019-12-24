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Онкодиспансер создадут в здании московского фонда ОМС до конца 2019 года

Всего в столице планируют создать шесть многопрофильных онкологических центров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы до конца текущего года передадут здание Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на Загородном шоссе в ведение городской клинической онкологической больницы № 1. Там будет организован онкодиспансер, сообщила журналистам во вторник заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы планируем до конца года передать здание фонда в распоряжение ГКОБ № 1. Там будет организован один из четырех онкодиспансеров, которые, по решению мэра Москвы, планируется создать в рамках программы модернизации онкологической помощи в столице", - сказала Ракова.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщал, что, согласно новому стандарту онкологической помощи в Москве, который был анонсирован мэром, планируется организовать на базе крупнейших городских стационаров шесть многопрофильных онкологических центров с возможностью диагностики, хирургического лечения, лекарственной терапии, диспансерного наблюдения и других направлений. За каждым из них будет закреплено население одного или двух административных городских округов. Предполагается, что многопрофильными онкологическими центрами станут городская онкологическая больница № 62, ГКБ имени Плетнева, ГКОБ № 1, ГКБ имени Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научный центр имени Логинова.

"На территории этих стационаров будут сформированы четыре онкологических диспансера. При многопрофильных центрах также будут созданы шесть суперсовременных патоморфологических лабораторий. Таким образом, врачи-онкологи и техническое оснащение для проведения исследований и лечения будут сосредоточены в одном взаимосвязанном комплексе учреждений, а новая четкая схема работы сделает помощь пациенту качественнее и точнее", - отметила вице-мэр.

В начале ноября главврач городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин сообщил, что на Загородном шоссе после капремонта открылся новый корпус медучреждения, планировалось, что за год в нем будут выполнять порядка 6 тыс. операций. Позже стало известно, что здание гинекологического отделения этой больницы на Щипковском переулке в 2020 году закроется на ремонт. А в декабре руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер сообщила, что после ремонта оно будет передано центру.

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