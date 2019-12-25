Собянин освободил от должности замглавы департамента информационных технологий Москвы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности замглавы департамента информационных технологий (ДИТ) Артема Костырко, который руководил от имени ведомства проектом первой в России системы онлайн-голосования. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Освободить Костырко Артема Александровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Костырко уточнил ТАСС, что будет работать в аппарате мэра. Там он продолжит заниматься тематикой big data в качестве функционального заказчика, начнет формировать потребность в использовании "больших данных" со стороны аппарата. Помимо этого, Костырко сосредоточится на развитии новых проектов в области территориального управления.

Система электронного голосования была впервые экспериментально использована в России на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году на платформе mos.ru. Затем ее применили для первого народного онлайн-голосования в столице, которое прошло в декабре по вопросу размещения метро в Троицке - центре Троицкого административного округа Москвы. 18 декабря Собянин заявил, что власти Москвы готовы внедрить систему электронных общественных слушаний по крупным городским проектам, подобным реконструкции Бадаевского завода.

Костырко занимал должность заместителя руководителя ДИТ Москвы с октября 2018 года. Курировал направление по работе с big data, проекты "Активный гражданин", "Наш город", Crowd.mos.ru и продукт "Единое геоинформационное пространство".