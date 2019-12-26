Гидрометцентр сообщил, что 31 декабря в столице ожидаются дождь и мокрый снег

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Температура выше ноля, дождь и мокрый снег прогнозируются в столице 31 декабря, сообщил ТАСС в четверг и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"30 [декабря] через центр Европейской России, в частности, через Москву, будет проходить фронтальный раздел. В течение дня температура будет повышаться, наиболее высокая температура будет утром, а уже во второй половине дня выпадет снег, причем мокрый. А вот 31 числа температура положительная, тоже осадки будут, но преимущественно в виде мокрого снега и даже дождя", - сообщил он.

По словам Вильфанда, насчет новогодней ночи ясности еще нет. "Уже понятно, что после Нового года понизится температура. Но 2 [января] или днем 1 числа, может быть, к полудню. Пока что трудно спрогнозировать", - пояснил он.

По данным Гидрометцентра, во вторник ночью ожидается 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, днем - 0-5 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что снежный покров образуется в столице к 30 декабря.