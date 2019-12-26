ЦОДД призвал автомобилистов учитывать туман при выборе дистанции на дорогах Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам соблюдать осторожность на дорогах Москвы из-за тумана. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

"Пока только гололед и туман, которые синоптики обещают вечером и завтра в течение дня. Пешеходы, поддерживайте друг друга. Водители, наоборот, держите дистанцию побольше. И не забывайте, что до 30 декабря на метро, МЦД и МЦК проще и быстрее", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекс.Пробки" на 16:30 мск, загруженность дорог в Москве составила семь баллов. Больше всего затруднений наблюдается на центральных улицах Москвы, на Москворецкой, Кремлевской и Софийской набережных, а также на Крымском, Большом Каменном и Устьинском мостах. Пробки также образовались на Садовом кольце и на некоторых участках Третьего транспортного кольца.