Еще четыре суда в Москве и более 10 школ и детсадов получили сообщения с угрозами взрыва

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили еще в четыре суда в Москве, такие же угрозы получили более десяти школ и детских садов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что специалисты проводят проверку в Зеленоградском районном суде из-за "минирования". "Сообщения с угрозами взрыва поступили в Щербинский, Кузьминский, Люблинский и Зюзинский суды, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в целях безопасности людей эвакуировали из Кузьминского суда. В Зюзинском суде проверка завершена, информация о "минировании" оказалась ложной.

"Также с утра начали поступать сообщения с угрозами взрыва в школы детские сады по разным округам столицы, такая информация зафиксирована уже в более десяти объектах", - сказал он.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.