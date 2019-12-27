{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еще четыре суда в Москве и более 10 школ и детсадов получили сообщения с угрозами взрыва

Специалисты проверят здания

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили еще в четыре суда в Москве, такие же угрозы получили более десяти школ и детских садов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что специалисты проводят проверку в Зеленоградском районном суде из-за "минирования". "Сообщения с угрозами взрыва поступили в Щербинский, Кузьминский, Люблинский и Зюзинский суды, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в целях безопасности людей эвакуировали из Кузьминского суда. В Зюзинском суде проверка завершена, информация о "минировании" оказалась ложной.

"Также с утра начали поступать сообщения с угрозами взрыва в школы детские сады по разным округам столицы, такая информация зафиксирована уже в более десяти объектах", - сказал он.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверяли все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Детей в московской Морозовской больнице поздравил десант спасателей-Дедов Морозов
Спасатели пообщались с внешних фасадов здания с пациентами, которым запрещен прямой контакт, и в палатах - с остальными детьми
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС