ЦОДД призвал водителей пересесть на городской транспорт из-за снега и гололеда

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам отказаться от личного транспорта в пользу общественного из-за гололеда на дорогах Москвы и снега с дождем. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

"Синоптики прогнозируют в течение дня дождь со снегом и сильный гололед. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров, выбирайте, по возможности, городской транспорт: метро, МЦК и МЦД", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог Москвы на 13:31 мск достигла семи баллов. Больше всего затруднений наблюдается на Садовом кольце и некоторых участках Третьего транспортного кольца. Пробки также образовались на Москворецкой, Софийской и Кремлевской набережных, Большом Москворецком, Большом Каменном и Крымских мостах, улицах Новый Арбат, Моховой, Знаменке, на Тверской и Садовой-Триумфальной.