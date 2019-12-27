{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД призвал водителей пересесть на городской транспорт из-за снега и гололеда

Также водителей попросили держать дистанцию и избегать резких маневров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал автомобилистам отказаться от личного транспорта в пользу общественного из-за гололеда на дорогах Москвы и снега с дождем. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

"Синоптики прогнозируют в течение дня дождь со снегом и сильный гололед. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров, выбирайте, по возможности, городской транспорт: метро, МЦК и МЦД", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекс.Пробки", загруженность дорог Москвы на 13:31 мск достигла семи баллов. Больше всего затруднений наблюдается на Садовом кольце и некоторых участках Третьего транспортного кольца. Пробки также образовались на Москворецкой, Софийской и Кремлевской набережных, Большом Москворецком, Большом Каменном и Крымских мостах, улицах Новый Арбат, Моховой, Знаменке, на Тверской и Садовой-Триумфальной.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 1,1 тыс. детей сотрудников Росгвардии побывали на новогодней елке ведомства в Москве
Всего в России в праздничных мероприятиях примут участие более 25 тыс. детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС