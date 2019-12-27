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Новый год для москвичей начнется с похолодания и небольшого снега

Синоптики прогнозируют, что температура в столице 1 января составит от четырех градусов мороза до одного градуса тепла
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый год в столице начнется с похолодания и небольшого снега. Об этом ТАСС сообщил в пятницу и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду очередное изменение циркуляции. Прогнозируется низкое давление в первый день нового года и температура будет понижаться, поскольку Москва будет находиться в тылу области низкого давления. Понижение температуры небольшое, но все-таки начнется. Температура в новогоднюю ночь прогнозируется преимущественно отрицательная и временами небольшой снег, - сказал он.

По словам Вильфанда, ночью и днем в среду температура будет в районе четырех градусов мороза - одного градуса тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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