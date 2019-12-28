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Полиция установила личность водителя, не пропустившего скорую помощь на дороге в Москве

Инцидент произошел 26 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личность водителя, который не пропустил скорую помощь в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел 26 декабря, водитель скорой помощи следовал на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Следовавший перед ним водитель, управлявший иномаркой, в нарушение правил дорожного движения, несмотря на подаваемые водителем скорой световые и звуковые сигналы, не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой помощи.

"В отношении водителя иномарки сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами")", - сказала она.

Санкции данной статьи предусматривают штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав от трех месяцев до года.

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