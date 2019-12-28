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С городских катков в центр Москвы привезли снег

Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы, ледяную крошку после шлифовки катков копили последние две недели

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Снежную крошку, которая появилась в столичном парке "Зарядье", а также на некоторых центральных улицах, привезли с городских катков. Об этом ТАСС сообщил в субботу руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Снежную крошку никто не покупал. В городе работает большое количество катков, даже на нашем фестивале "Путешествие в Рождество" их 15, большие катки есть в парке Горького, на ВДНХ. Ледовые машины постоянно этот лед шлифуют, нарезают ледяную крошку, и за последние две недели мы специально эту крошку складывали на хранение, чтобы в дальнейшем использовать на наших спортивных объектах, например, сноубордической горке, которая работает на Арбате, в "Зарядье", кроме того, на Тверской скоро появится еще одна горка для сноуборда, она будет работать в новогодние праздники", - сказал Немерюк.

Он отметил, что как правило после того, как ледовые машины собирают крошку с катков, она утилизируется, но в этот раз власти города, зная прогнозы о малоснежной зиме, решили ее накопить и использовать для городских объектов. Немерюк также напомнил, что на Тверской улице скоро начнет работать тюбинг и пригласил жителей города принять участие в новогодних забавах.

В пятницу пресс-служба "Зарядья" сообщила, что в парке насыпали искусственные снежные сугробы, чтобы создать новогоднее настроение у посетителей.

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