Движение на участке Калининской линии московского метро остановлено из-за падения человека

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Калининской линии московского метро от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская" остановлено в воскресенье вечером из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщается в аккаунте подземки в Twitter.

"На Калининской линии нет движения поездов от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская" из-за пассажира на пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. О состоянии пассажира не сообщается.