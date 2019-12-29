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Выскочивший на ходу из поезда человек стал причиной сбоя на желтой ветке метро Москвы

Движение поездов уже восстановлено

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Человек выскочил из поезда на ходу на Калининской линии столичного метрополитена. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах Москвы.

"Причиной сбоя в движении поездов на Калининской ветке стал человек, который, по словам машиниста, выпрыгнул на ходу из поезда. Также сообщалось о зажатом составом человеке", - сказал собеседник агентства.

Сбой на желтой ветке метро произошел в воскресенье вечером, из-за пассажира на пути не было движения поездов от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Движение уже восстановлено, поезда на ветке ходят по графику.

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