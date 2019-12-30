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Метель, гололедица и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник

Днем в столице ожидаются снег

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ветреная погода с мокрым снегом и температура до 3 градусов мороза ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно, ожидаются снег, гололедица и местами метель, температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на вторник синоптики предупреждают о мокром снеге.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 5 градусов мороза до нуля. Такая же температура ожидает жителей Московской области и в ночь на вторник.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 18:00 вторника.

Теги
Россия
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