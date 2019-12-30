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Легковушка сбила трех пешеходов на переходе в Москве

Среди них двое детей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил на переходе на западе Москвы женщину с двумя дочерьми, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"29 декабря в 21:25 мск на улице Базовая в районе дома 2, неработающий, управляя личным автомобилем Opel Astra, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1982 года рождения и ее дочерей - учениц первого и девятого классов", - сказали в главке.

Как отметили в пресс-службе, в результате ДТП для оказания помощи все трое были госпитализированы с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и перелом кости.

По данному факту проводится проверка.

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